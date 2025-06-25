Гончаренко плачется: Главный спорт Украины – первым добежать до укрытия

Вадим Москаленко.  
25.06.2025 09:02
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Европейские политики тратят время на обсуждение проблем женщин, спорта и войны на Ближнем Востоке, вместо того чтобы посвятить себя Украине.

Об этом на летней сессии ПАСЕ заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские политики тратят время на обсуждение проблем женщин, спорта и войны на Ближнем Востоке,...

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«Сегодня первый день нашей Ассамблеи, мы встретились, знакомимся, и вы все спрашиваете, как я. Прошу вас, не спрашивайте больше об этом. Мне очень плохо. Этой ночью Киев подвергся атаке. Европейская столица не спала всю ночь, многие люди так и не проснулись. Если я скажу, что всё плохо, я буду чувствовать себя как прокажённый, который показывает свои раны, и вам становится неловко.

Я смотрю на нашу повестку дня, и вижу, что у нас сегодня. Я скажу, что на Украине у нас полное равенство – мы все в равной степени можем быть убиты Путиным. Я вижу вопрос о правах женщин. Я хочу сказать вам, что самое важное право, которого лишены украинские женщины – это просто уйти. У нас тут говорят о проблемах со спортом. Главный спорт на Украине – это убежать в укрытие быстрее, чем в тебя попадёт российская ракета. Это наш главный спорт», – сказал Гончаренко.

Он пожаловался, что Ближний Восток для европейских политиков важнее войны на Украине.

«У нас есть тема войны на Ближнем Востоке и как её закончить. Как мы можем советовать, если мы не можем закончить войну в нашей стране – на Украине. Кстати, иногда кажется, что Ближний Восток близко, а Украина для некоторых из вас – как Дальний Восток», – добавил депутат.

Он призвал европейских соседей «объединиться и расправиться с маньяком, поселившемся в их районе».

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