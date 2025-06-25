Гончаренко плачется: Главный спорт Украины – первым добежать до укрытия

Европейские политики тратят время на обсуждение проблем женщин, спорта и войны на Ближнем Востоке, вместо того чтобы посвятить себя Украине.

Об этом на летней сессии ПАСЕ заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня первый день нашей Ассамблеи, мы встретились, знакомимся, и вы все спрашиваете, как я. Прошу вас, не спрашивайте больше об этом. Мне очень плохо. Этой ночью Киев подвергся атаке. Европейская столица не спала всю ночь, многие люди так и не проснулись. Если я скажу, что всё плохо, я буду чувствовать себя как прокажённый, который показывает свои раны, и вам становится неловко. Я смотрю на нашу повестку дня, и вижу, что у нас сегодня. Я скажу, что на Украине у нас полное равенство – мы все в равной степени можем быть убиты Путиным. Я вижу вопрос о правах женщин. Я хочу сказать вам, что самое важное право, которого лишены украинские женщины – это просто уйти. У нас тут говорят о проблемах со спортом. Главный спорт на Украине – это убежать в укрытие быстрее, чем в тебя попадёт российская ракета. Это наш главный спорт», – сказал Гончаренко.

Он пожаловался, что Ближний Восток для европейских политиков важнее войны на Украине.

«У нас есть тема войны на Ближнем Востоке и как её закончить. Как мы можем советовать, если мы не можем закончить войну в нашей стране – на Украине. Кстати, иногда кажется, что Ближний Восток близко, а Украина для некоторых из вас – как Дальний Восток», – добавил депутат.

Он призвал европейских соседей «объединиться и расправиться с маньяком, поселившемся в их районе».