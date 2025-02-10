Германия ставит крест перспективах членства Украины в НАТО

Анатолий Лапин.  
10.02.2025 10:21
  (Мск) , Москва 
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Германия, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня в ближайшей перспективе.

Об этом на дебатах в Берлине заявили действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и кандидат на эту должность от ХДС Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня в ближайшей перспективе. Об...

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«Американское правительство отвергает эту идею. В резолюциях НАТО есть такой пункт, но в ближайшее время этого не произойдет. Так что членство в НАТО на данный момент не так важно – нам нужно гарантировать, что Украину больше не смогут атаковать, и это то, что мы должны сделать вместе – продумав нашу политику, а не обсуждая ее с украинцами. Мы не должны это обсуждать», – сказал Шольц.

Похожего мнения придерживается и Фридрих Мерц.

«Они не могут этого сделать, потому что НАТО не принимает в свои ряды страны, которые находятся в состоянии войны. Украине был предоставлен статус кандидата на вступление в Европейский союз, и это правильно, работа ведется.

В среднесрочной перспективе Украина должна стать членом Европейского союза. А в рамках Европейского союза после заключения договора есть обязательства по поддержке, как и в НАТО. Благодаря членству в Европейском союзе, Украина получит больше гарантий безопасности», – считает Мерц.

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