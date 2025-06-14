Германия намерена поставлять ракеты «Таурус» на Украину и выдавать их за местный продукт – Шишкин

Елена Острякова.  
14.06.2025 17:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Германия намерена поставлять ракеты «Таурус» на Украину и выдавать их за местный продукт.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия намерена поставлять ракеты «Таурус» на Украину и выдавать их за местный продукт. Об...

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«Через некоторое время Мерц и Зеленский объявили о том, что оказывается, украинские инженеры умудрились за короткий срок наладить производство дальнобойных ракет на территории Украины. Из этого следует, что просто-напросто сейчас эти «Таурусы» будут поставляться на Украину. Там в каких-то мастерских будут перебиваться шилдики. И это будет объявлено украинским боеприпасом, которому помогали поставкой запчастей или еще чего-то немецкие фирмы. А затем эти ракеты полетят вглубь России. А вот это уже грань серьезнейшей войны», – сказал Шишкин.

Он считает, что Европа в лице Германии «делает опаснейший шаг по лестнице эскалации», а  Франция,  предлагая ЕС «зонтик», показывает, что готова к ядерному конфликту в расчете на то, что Россия не решится ответить.

«Западные элиты в Европе загнаны в угол тем, что они поставили все на кон гибридной войны против России. Россия не рушится, и они вынуждены признать свое поражение, а это катастрофические последствия будет иметь для ЕС. Европа вложила в это колоссальные ресурсы, разорвала экономические связи с Россией, которые приносили баснословные доходы, во имя того, чтобы получить все и сразу, и оказалась у разбитого корыта. Европейская экономика после этого стремительно летит в тартарары», – сказал Шишкин.

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