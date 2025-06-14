Германия намерена поставлять ракеты «Таурус» на Украину и выдавать их за местный продукт.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через некоторое время Мерц и Зеленский объявили о том, что оказывается, украинские инженеры умудрились за короткий срок наладить производство дальнобойных ракет на территории Украины. Из этого следует, что просто-напросто сейчас эти «Таурусы» будут поставляться на Украину. Там в каких-то мастерских будут перебиваться шилдики. И это будет объявлено украинским боеприпасом, которому помогали поставкой запчастей или еще чего-то немецкие фирмы. А затем эти ракеты полетят вглубь России. А вот это уже грань серьезнейшей войны», – сказал Шишкин.

Он считает, что Европа в лице Германии «делает опаснейший шаг по лестнице эскалации», а Франция, предлагая ЕС «зонтик», показывает, что готова к ядерному конфликту в расчете на то, что Россия не решится ответить.