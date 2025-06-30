Гераней будет больше, Россия еще не вышла на пик производства – эксперт
Россия еще не вышла на пик производства ударных дронов и различных типов ракет, и в ближайшие месяцы атаки по Украине станут еще более массовыми.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ракет стало меньше, но за счёт наращивания производства беспилотников получилось действительно огромное количество. Но это не предел, Россия пика своего по выпуску ударных средств ещё не достигла.
То есть противник ожидает к концу лета там 500-600 стабильно дронов только, а вот эта атака была где-то 450+. То есть к концу августа ситуация станет еще более тягостной в условиях истощения ПВО. И безусловно, такие атаки надо продолжать по логистике, военной инфраструктуре.
И, кстати, вот что важно отметить, еще… изменение тактики. Начали применять активно «Герани» именно в ближней тактической полосе для ударов по ближней логистике, складам, КП. Это сразу противником не осталось незамеченным и для них это стало серьезной проблемой, потому что ранее безопасные участки фронта в тылу, они теперь стали весьма опасными», – отметил Рожин.
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