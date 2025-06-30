Гераней будет больше, Россия еще не вышла на пик производства – эксперт

Анатолий Лапин.  
30.06.2025 16:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 295
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия еще не вышла на пик производства ударных дронов и различных типов ракет, и в ближайшие месяцы атаки по Украине станут еще более массовыми.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия еще не вышла на пик производства ударных дронов и различных типов ракет, и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ракет стало меньше, но за счёт наращивания производства беспилотников получилось действительно огромное количество. Но это не предел, Россия пика своего по выпуску ударных средств ещё не достигла.

То есть противник ожидает к концу лета там 500-600 стабильно дронов только, а вот эта атака была где-то 450+. То есть к концу августа ситуация станет еще более тягостной в условиях истощения ПВО. И безусловно, такие атаки надо продолжать по логистике, военной инфраструктуре.

И, кстати, вот что важно отметить, еще… изменение тактики. Начали применять активно «Герани» именно в ближней тактической полосе для ударов по ближней логистике, складам, КП. Это сразу противником не осталось незамеченным и для них это стало серьезной проблемой, потому что ранее безопасные участки фронта в тылу, они теперь стали весьма опасными», – отметил Рожин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить