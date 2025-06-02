Генсек НАТО: Нужна длительная поддержка Украины

Елена Острякова.  
02.06.2025 15:46
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Североатлантический альянс должен увеличить свои боевые возможности.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на саммите восточного и южного флангов альянса в Вильнюсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Североатлантический альянс должен увеличить свои боевые возможности. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил...

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Он сообщил. что НАТО увеличивает свое присутствие в Балтийском и южном регионе Европы.

«Мы все знаем, что это более важно, чем когда-либо раньше, потому что Россия продолжает себя перевооружать. Мы все это хорошо знаем», – сказал Рютте.

Он призвал страны-члены тратить больше денег «на оборону».

«НАТО должна увеличить свои боевые возможности, чтобы мы могли сдерживать вражескую силу и обороняться в этом регионе… Без длительной поддержки Украины не будет мира. Мы должны остановить эту брутальную войну и помочь Украине остановить агрессию в будущем. На этой неделе мы встречаемся с контактной группой по обороне Украины под председательством немецкой стороны», – заявил генсек НАТО.

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