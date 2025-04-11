Генерал-ястреб Ходжес: Буданов взорвёт Крымский мост, когда будет к этому готов

Вадим Москаленко.  
11.04.2025 23:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Если кто в мире и способен уничтожить Крымский мост, то это только украинцы.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если кто в мире и способен уничтожить Крымский мост, то это только украинцы. Об...

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Пропагандист канала спросил Ходжеса, может ли Крымский мост быть «окончательно разрушен до такой меры, чтобы им нельзя было больше пользоваться».

«Я бы сказал, что генерал Буданов так и сделает, когда будет готов. Я всегда считал, что Крым – решающая территория этой войны. если Россия потеряет Крым, если она окончательно его потеряет – это то, что имеет наибольшее значение. Это то, что имеет наибольшее значение для русских. Поэтому ключ Крыма – это сначала изоляция. Нужно вывести из строя мост и разорвать сухопутный доступ…

Это огромный мост, огромный, вы его не уничтожите одной ракетой или одним дроном, понадобится значительное количество взрывчатки. Конечно, русские об этом знают, и они поставили вокруг него множество средств защиты», – ответил Ходжес.

«Однако история полна примеров, когда войскам удавалось преодолевать хорошо защищённые сооружения и вывести их из строя. И я думаю, что если кто-то в мире может это сделать, то это будет Украина. И они сделают это, когда настанет нужное время», – вещал отставной генерал.

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