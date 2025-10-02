Украинская власть отвлекает народ от тяжелой ситуации на фронте манипуляциями, не имеющими ничего общего с действительностью.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«О фронте у нас сейчас не модно говорить. Власть, если говорит, то манипулирует словами, касающимися наступления, отвлекая украинское общество от реалий войны, рассказывает то о создании нового рода войск – штурмовых войск. Это чистой воды, информационная манипуляция. Новый род войск, который себе где-то увидел и придумал [Зе-депутат Рады] господин Вениславский – космические войска.

Я уже не знаю, что еще они могут придумать, чтобы украинское общество свято верило в победу и не понимало, что, это обычная манипуляция, это как раз в стиле этой власти», – сказал Кривонос.