Генерал ВСУ о Курске: «Мы и не претендовали на эти территории»

Ближайшие два-три дня решат, выводить ли оккупационные украинские группировки из Курской области.

Об этом в эфире «UkrLife» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом ситуация приобрела критический характер, и время – принятия решений. Уж насколько они там были быстро, не быстро приняты, однако заявление Сырского о том, что нашли резервы, заводят, и теперь всё сводится к тому, насколько своевременно это было сделано. И насколько эффективно будут задействованы эти резервы, чтобы стабилизировать ситуацию.

И тут вариант – или удастся стабилизировать, или же придётся принимать решения по постепенному выводу с отдельных направлений, может, группировки, где наиболее тяжёлые обстоятельства.

Надо рассматривать различные сценарии, в том числе наиболее тяжёлый и сложный, и готовиться. С другой стороны, за три года, к сожалению, неоднократно наши части подразделений оказывались в полуокружениях (с российской стороны, с пропагандистских подходов – в полном окружении), однако в большинстве случаев удавалось выходить», – сказал Романенко.