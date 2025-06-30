Гей-парад поставил лесбиянку Санду на шпагат

Елена Острякова.  
30.06.2025 16:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, ЛГБТ, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал


Молдавская полиция была обязана избить манифестантов, протестовавших против проведения в Кишиневе гей-парада.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Книжный день Центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавская полиция была обязана избить манифестантов, протестовавших против проведения в Кишиневе гей-парада. Об этом...

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«Интересный момент, который породил такое определение как «гомофашизм в Кишиневе». Полиция, которая должна была охранять официальный марш, стала избивать его участников. Был циркуляр из Евросоюза: вы должны продвигать однополые браки, ЛГБТ-пропаганду, секс-просвет в школах», – сказал Соин.

Однако большинство молдаван, уверен он, выступает против гомосексуализма, за традиционные ценности, которые для них важнее уровня жизни.

«И тут Санду попала в очень интересный цугцванг. Она не может не выполнять циркуляров Евросоюза. И при этом она не может это внедрить в Молдове, чтобы не терять голоса», – отметил Соин.

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