Футурологи поспорили о «славянском содружестве»

Политический союз славянских государств в Европе уже невозможен.

Об этом директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«История некой славянской солидарности, на мой взгляд, увы, ушла в прошлое. Ее больше нет. Мы видим совершенно раздробленный славянский мир. И Сербия в нем является единственным островом, который еще тянется к России. Ну и Белоруссия, естественно. Все остальные бывшие части этого славянского мира настроены радикально антироссийски. А без этой идеи невозможна никакая солидарность», – сказал Бондаренко.

Ему возразил политолог Борис Межуев.

«Я думаю, ни одна идея не может полностью уйти в прошлое. Неожиданное воскрешение каких-то идей, включая славянское содружество, совершенно возможно. Ну кто мог предположить в 1992 году, что Венгрия станет самым близким России государством в Европе», – аргументировал Межуев.

По его мнению, присоединение к гипотетическому славянскому союзу будет происходить «не путем военной экспансии, путем добровольных политических движений».

Бондаренко и Межуев входят в авторский коллектив, подготовивший доклад «Россия будущего-2050: идеальный регион, лучший город, образ идеального управленца».