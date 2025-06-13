«Фронт близок к катастрофе!» – украинский эксперт призывает всех бежать за Днепр

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Российская армия прорывается к Сумам, и жителям города пора задуматься об эвакуации.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы оцениваете ситуацию на фронтах?», – спросил ведущий.

«Как находящуюся между кризисной и катастрофической. Поскольку пока дефицит резервов у ВСУ. Отчего возник кризис в Сумской области? Потому что все резервы ушли на тушение кризисов под Константиновкой, на покровском направлении. Ну и плюс «линия Миндича», когда фортификации в Сумской области оказались на бумаге. И большая фортификация обернулась большой трагедией, когда облцетр оказался в зоне досягаемости не то что ствольной артиллерии, а даже фпв-дронов», – сказал Золотарев.

Он намекнул, что свидомым пора эвакуироваться из Сум.