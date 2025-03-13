Французы позарились на Черное море и отказались от разоружения Украины

15 европейских стран заинтересовались темой обеспечения безопасности Украины, но говорить об отправке войск пока не приходится.

Об этом по итогам встречи министров обороны в Париже заявил глава французского ведомства Себастьян Лекорню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые гарантии безопасности для Украины – это, конечно, европейские вооруженные силы, оборудование, вооружение, обучение. И мы это уже видели в информационной войне, которую проводит Россия. Это информация о демилитаризации Украины. Мы не хотим этого. Мы хотим дать Украине средства, чтобы быть сильной, и хотим помочь Украине быть сильной. И, увеличивая свои оборонные расходы, мы должны спросить себя, что делать с замороженными российскими активами. Мы хотим обсудить, какую форму это примет в будущем, учитывая отдельные фундаментальные истины.

Нам нужно учиться, выносить уроки из прошлого. Наш глава Генштаба представил определенные гипотезы для политических лидеров, чтобы проанализировать, каким образом может выглядеть эта инфраструктура безопасности и как она может способствовать длительному миру.

Важно то, что 15 стран заинтересованы принять участие в этом процессе. Иногда очень просто говорить, что мы отправим войска в Украину, но есть очень много других вопросов. У нас есть безопасность на Черном море, безопасность атомных станций в Украине, и это также чрезвычайно важные темы, которые нужно очень глубоко анализировать с военной точки зрения», – заявил Лекорню.