Французский психиатр раскрыла смысл толстовки Лаврова
Заказы в интернет-магазинах на толстовку с надписью «СССР», в которой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел на саммит на Аляске, выросли в 48 раз. Изделие продается за 110 евро, но заказ нужно ждать 2 месяца. Многие не выдерживают и покупают толстовки на сайтах перепродажи за 2600 евро.
Об этом рассказал кабельный телеканал LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Комментировать ситуацию пригасили врача-психиатра Энн Сенеке.
«Мы видим в этой надписи чувство утраты после распада СССР и потери советских провинций, которые когда-то были Украиной. Это чувство утраты основано на ностальгии по былому величию. Это также иллюстрирует отношение российского общества к российско-украинскому конфликту.
В конце концов, это не абы кто, а министр иностранных дел на российско-американском саммите надевает толстовку, на которой четко написано: Украина является частью моей страны», – сказала Сенеке.
Она считает, что надев такую толстовку, Лавров показал, что не будет вести переговоры по Украине. Психиатр назвала это «умной стратегической провокацией».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: