Французский депутат проболтался пранкерам: Трамп не спасет Украину

Елена Острякова.  
16.07.2025 13:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 698
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Франция


Украине не стоит ждать реальной помощи от Соединненных Штатов.

Об этом глава комитета по международным делам Национального собрания Франции Бруно Фукс сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит ждать реальной помощи от Соединненных Штатов. Об этом глава комитета по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не вижу никаких признаков того, что вам будет какая-либо помощь. Проблема гораздо глубже. Как мы видим, он [Трамп] старается помочь российской стороне, даже несмотря на многочисленные телефонные разговоры с немцами и британцами. Я думаю, его позиция заключается в том, чтобы наладить отношения с российской стороной, а не с европейской», – сказал Фукс.

По его словам 50-процентные торговые пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел для ЕС, делают отношения с ним очень сложными, хотя личные отношения Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона «довольно хорошие».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить