Французский депутат проболтался пранкерам: Трамп не спасет Украину
Украине не стоит ждать реальной помощи от Соединненных Штатов.
Об этом глава комитета по международным делам Национального собрания Франции Бруно Фукс сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не вижу никаких признаков того, что вам будет какая-либо помощь. Проблема гораздо глубже. Как мы видим, он [Трамп] старается помочь российской стороне, даже несмотря на многочисленные телефонные разговоры с немцами и британцами. Я думаю, его позиция заключается в том, чтобы наладить отношения с российской стороной, а не с европейской», – сказал Фукс.
По его словам 50-процентные торговые пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел для ЕС, делают отношения с ним очень сложными, хотя личные отношения Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона «довольно хорошие».
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