Франция и Великобритания должны увеличить финансирование НАТО и спасти Европу – Макрон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Франция и Великобритания – это страны, которые обладают самыми сильными европейскими армиями, потому они должны увеличить расходы на оборону и стать опорой НАТО.

Об этом во время визита в Лондон заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.