Франция и Великобритания должны увеличить финансирование НАТО и спасти Европу – Макрон
Франция и Великобритания – это страны, которые обладают самыми сильными европейскими армиями, потому они должны увеличить расходы на оборону и стать опорой НАТО.
Об этом во время визита в Лондон заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы выйдем на новый уровень сотрудничества, и наши страны -единственные ядерные державы в Европе, обладающие самыми сильными вооруженными силами на континенте, на которые приходится 40% европейского военного бюджета, – готовы взять на себя полную ответственность за европейскую безопасность. Мы сталкиваемся с новыми угрозами, с агрессивными ядерными державами, с нерешительными союзами и возвращением крупных конфликтов на наш континент…
Мы должны быть уверены, что не только наши две страны спасутся благодаря своим усилиям, но и что мы спасем Европу своим примером и солидарностью. Мы обязуемся увеличить расходы на оборону на 3,5% в ближайшие годы. Это не просто увеличение расходов, но и укрепление нашего сотрудничества, снижение зависимости и создание сильной европейской опоры в НАТО», – заявил Макрон.
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