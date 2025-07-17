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Киргизия – союзник России по ОДКБ – наращивает сотрудничество с Евросоюзом, ведущим гибридную войну против РФ. Парадоксально, но чиновники в Бишкеке идут на сближение с Брюсселем, хотя ранее сами сталкивались с многочисленными случаями подрывной деятельности прозападных НПО и фондов.

По иронии судьбы, сейчас киргизы активизировали сотрудничество с ЕС в сфере оборудования границы, собственными руками подвергая риску национальную безопасность своей же страны на перспективу.

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«Обменяться опытом» директор погранслужбы Киргизии генерал-майор ГНКБ Абдикарим Алимбаев был приглашён в Латвию и Польшу. Интересно, что «младоевропейцы» как образец показывали гостю участок границы с Белоруссией – тот самый, где регулярно происходят провокации и кризисные ситуации с мигрантами. Здесь так «искрит», что для защиты рубежей Союзного государства белорусам было решено передать знаменитый «Орешник».

Но генерала Алимбаева, похоже, ничего не смутило. Киргизия договорилась о направлении своих офицеров госбезопасности в качестве слушателей в военные вузы этих стран в 2025-2026 годах. В Польше уже начала стажировку первая партия преподавателей кафедры пограничной деятельности Военного института вооруженных сил Киргизии.

Абдикарим Алимбаев директор Погранслужбы ГКНБ КР

Все эти потуги Брюсселя понятны, так как ЕС стремится втянуть республики Средней Азии в свою орбиту. На что расчёт местных элит в Бишкеке? Особенно на фоне, когда прозападные грантоеды обвиняют чиновников в коррупции, закручивании гаек и проведении репрессий… Возможно, пойдя на сближение с антироссийскими силами, рассчитывают получить индульгенцию от европейцев?

Эта версия выглядит правдоподобной, глядя на печальный опыт Украины. Думается, и теперь европейцы закроют глаза на большие издержки, когда выделяемая «помощь» Европы на укрепление границ «пилится» различными нерадивыми подрядчиками и местными чиновниками при строительстве объектов и оборудовании протяжённых рубежей.

Данные о «распилах» уже фигурировали в отчётах Счетной палаты ЕС, где указывалось отсутствие реального мониторинга проделанных работ. Ничего удивительного – вспомните, с каким усердием приведенная к власти Брюсселем и Вашингтоном майданная братия воровала после переворота 2014 года в Киеве.

И вот еще что интересно. Несмотря на европейские тренинги, системные проблемы охраны границ в Средней Азии не решаются при наличии конкуренции и слабости взаимодействия между пограничниками, таможенниками, миграционщиками и службой фитосанитарного контроля.

Например, в соседнем Таджикистане европейские лаборатории просто не работали из-за отсутствия реактивов.

Ну и, наконец, крайне забавно, что ЕС усилил взаимодействие с ГКНБ – структурой, которая еще недавно обвинялась западниками в осуществлении масштабной зачистки политического поля. Так что история с Киргизией только показывает двуличие европейской политики в Средней Азии и странах третьего мира.