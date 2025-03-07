Европейские танки должны зайти на Украину – британский военный

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Для Запада идеальным вариантом было бы, если США поддержат европейскую группировку, которую введут на Украину.

Об этом полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон заявил в интервью YouTube-каналу War & Politics., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские силы коалиции во главе с Великобританией и Францией могут отправить на территорию Украины достаточное количество войск – от 30 до 40 тысяч. И у них должно быть достаточно военной техники, например, бронетанковых дивизий, чтобы противостоять любым возможным российским вторжениям. Идеальным вариантом было бы, если бы США предоставили авиацию для поддержания превосходства в воздухе с помощью наших истребителей, ракет и прочего для прикрытия этих сил», – сказал де Бреттон–Гордон.

По его мнению, если США откажутся поддерживать вторжение, европейская коалиция НАТО должна взять его на себя.

«Я думаю, что Европе нужно дать понять президенту Трампу и президенту Путину, что мы готовы это сделать. Лично я считаю, что у европейской коалиции НАТО достаточно военного потенциала для этого. ВВС Финляндии, Швеции, Франции, Греции, Германии и некоторых других небольших европейских стран, я думаю, обладают достаточным количеством истребителей и средств ПВО, чтобы обеспечить прикрытие с воздуха, но это не идеальный вариант», – сказал де Бреттон–Гордон.

По его словам, уже ведется активная подготовка, поскольку войска стран НАТО несколько лет тренировались вместе.