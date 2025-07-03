Европейские страны могут потребовать от Украины оплаты за поставки оружия – Бортник

Вадим Москаленко.  
03.07.2025 19:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 431
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Начало покупки Киевом западного вооружения у одного из «партнёров» приведёт к тому, что остальные также потребуют оплаты за «помощь».

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало покупки Киевом западного вооружения у одного из «партнёров» приведёт к тому, что остальные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне кажется, в этой ситуации [прекращения американской помощи] Украина должна быть осторожной в демонстрации готовности закупать вооружение, потому что это тоже очень опасная тема.

Если мы начнем закупать у одного партнера, остальные тоже захотят нам продавать, и будет сложно нам передавать», – сказал Бортник.

По его мнению, вместо этого Украина должна добиваться переноса своего военного производства в западные страны.

«Мы должны еще более активно работать над переносом производства вооружения за рубеж. Если США не может произвести для Украины достаточно, может быть, можно договориться с США о переносе украинских производств на американскую территорию. Где нет обстрелов, где есть технологическая база, где есть и финансовые инвестиции.

Быстрее вот это надо делать. Потому что военно-промышленный комплекс наших западных партнеров, он коммерческий. Это значит, что производится столько, сколько потребляется. Запасы лишние создавать никто не будет, не хочет, экономически нецелесообразно.

А поскольку большой войны долго не было, то и производство было на минимальном уровне. И поэтому западный коммерческий комплекс, он проигрывает государственным, тоталитарным ВПК авторитарных стран на начальном этапе. Поэтому долго раскручивается. Поэтому любое масштабирование производства означает подсчет издержек и прибыли на следующие 10 лет», – рассуждал подданный диктатора Зеленского.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить