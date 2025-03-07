Европейцы соревнуются за звание главного «ястреба» континента – Келин

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 14:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Пока США предлагают быстро достичь прекращения конфликта на Украине, ЕС возглавил коалицию противников мира.

Об этом в эфире телеканала Sky news заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока США предлагают быстро достичь прекращения конфликта на Украине, ЕС возглавил коалицию противников мира....

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«Президент Соединенных Штатов предложил быстро заключить мир. Европейские лидеры сейчас суетятся, устраивают массу мероприятий, чтобы предотвратить такой исход, предотвратить мир. Они выдвигают предложения, которые ценятся утром и которые умирают к вечеру, но все направлено на то, чтобы быстро предотвратить достижение мира путем переговоров…

На данный момент Великобритания возглавляет тех, кто выступает против быстрого мира. Хотя кто здесь будет лидером? Я слышал, что Франция хотела бы возглавить это движение в Европе, Великобритания тоже хотела бы занять лидирующую позицию, Германия тоже хотела бы занять лидирующую позицию в усилиях по перевооружению, в политических вопросах и во всем остальном.

Если они действительно примут это глупое решение о перевооружении Европы, что они будут делать с этими игрушками после окончания конфликта? Они просто будут сидеть с ракетами и другими боеприпасами, которых у них слишком много», – заявил Келин.

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