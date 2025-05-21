Европарламент зовёт на войну с Россией без оглядки на США
Европа должна удвоить свою поддержку Украине.
Об этом председатель Европарламента Роберта Метсола заявила на европейском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас без безопасности ничего не получится. Безопасная Европа означает, что мы берем свою судьбу в свои руки. Слишком долго мы полагались на других в вопросах защиты. Жестокая война России на Украине ясно показала, что эти времена прошли. Сегодня все страны-члены понимают, что Европа должна взять ответственность за свою оборону. Это также означает, что мы должны удвоить нашу поддержку Украине и наши усилия по достижению мира, который будет справедливым, реальным и долгосрочным. Это сделает Европу сильнее, умнее и безопаснее», – рассуждала Метсола.
Согласно опубликованному недавно отчёту Международного института стратегических исследований (IISS), Европе только на первом этапе потребуется на военные нужды триллион долларов. Более 70% от всей суммы затрат придутся на авиацию и флот.
Кроме 400 истребителей, нужно 200 ударных вертолетов, 15 противолодочных самолетов и 35 вертолетов такого же класса, 6 самолетов AWACS и 8 самолетов РЭБ, 50 разведывательных БПЛА дальнего радиуса действия, 50 тяжелых и 200 средних транспортных вертолетов.
Наиболее масштабным выглядит перечень по дополнительному флоту – 2 авианосца и 2 универсальных десантных корабля, 20 эсминцев, 6 фрегатов и 10 многоцелевых атомных субмарин. К ним – 2700 морских зенитных ракет большой дальности и 700 зенитных ракет средней дальности, 1200 крылатых ракет морского базирования, 100 ракет-перехватчиков класса SM-3 и 250 тяжелых торпед.
Также ЕС потребуется 600 ОБТ, 800 гусеничных БМП, 900 тяжелых гусеничных БТР, 400 колесных ББМ и 4200 защищенных бронемашин. По 100 колесных и гусеничных САУ, 100 РСЗО и 400 оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами. 110 самоходных ЗРК, 24 батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, три комплекса противоракетной обороны THAAD или Aegis Ashore и 20 наземных пусковых установок под дальнобойные крылатые ракеты.
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