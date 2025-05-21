Европарламент зовёт на войну с Россией без оглядки на США

Елена Острякова.  
21.05.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Европа должна удвоить свою поддержку Украине.

Об этом председатель Европарламента Роберта Метсола заявила на европейском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа должна удвоить свою поддержку Украине. Об этом председатель Европарламента Роберта Метсола заявила на...

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«Сейчас без безопасности ничего не получится. Безопасная Европа означает, что мы берем свою судьбу в свои руки. Слишком долго мы полагались на других в вопросах защиты. Жестокая война России на Украине ясно показала, что эти времена прошли. Сегодня все страны-члены понимают, что Европа должна взять ответственность за свою оборону. Это также означает, что мы должны удвоить нашу поддержку Украине и наши усилия по достижению мира, который будет справедливым, реальным и долгосрочным. Это сделает Европу сильнее, умнее и безопаснее», – рассуждала Метсола.

Согласно опубликованному недавно отчёту Международного института стратегических исследований (IISS), Европе только на первом этапе потребуется на военные нужды триллион долларов. Более 70% от всей суммы затрат придутся на авиацию и флот.

Кроме 400 истребителей, нужно 200 ударных вертолетов, 15 противолодочных самолетов и 35 вертолетов такого же класса, 6 самолетов AWACS и 8 самолетов РЭБ, 50 разведывательных БПЛА дальнего радиуса действия, 50 тяжелых и 200 средних транспортных вертолетов.

Наиболее масштабным выглядит перечень по дополнительному флоту – 2 авианосца и 2 универсальных десантных корабля, 20 эсминцев, 6 фрегатов и 10 многоцелевых атомных субмарин. К ним – 2700 морских зенитных ракет большой дальности и 700 зенитных ракет средней дальности, 1200 крылатых ракет морского базирования, 100 ракет-перехватчиков класса SM-3 и 250 тяжелых торпед.

Также ЕС потребуется 600 ОБТ, 800 гусеничных БМП, 900 тяжелых гусеничных БТР, 400 колесных ББМ и 4200 защищенных бронемашин. По 100 колесных и гусеничных САУ, 100 РСЗО и 400 оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами. 110 самоходных ЗРК, 24 батареи ЗРК Patriot или SAMP/T, три комплекса противоракетной обороны THAAD или Aegis Ashore и 20 наземных пусковых установок под дальнобойные крылатые ракеты.

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