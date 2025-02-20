«Европа в полном шоке – НАТО превращается в тень» – бывший американский разведчик

Не привлекать к переговорам с Москвой союзников по НАТО было мудрым решением президента США Дональда Трампа, поскольку их присутствие лишь усложнило бы и затянуло процесс.

Об этом на канале «Dialogue Works» заявил экс-аналитик ЦРУ, бывший вице-председатель Национального совета разведки Грэм Фуллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, они в полном шоке, смятении – и не знают, что делать. Для европейцев НАТО – это всё, у Европы нет своей политики, у Европы есть только НАТО. Мы видим, что Хегсет, как ни удивительно, нанёс смертельный удар по НАТО. Европейцы не знают, что делать без США, у них нет ориентиров, нет денег, нет войск. Я не думаю, что Европа сможет собрать всё воедино. Хегсет не просто сказал, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Он сказал: если вы, европейцы, хотите делать что-то своё и ввести войска, не говорите, что это НАТО, мы не имеем никакого к этому отношения, это полностью ваше решение. Это было невероятное заявление! И сегодня «Нью-Йорк Таймс» назвал это «предательством» наших многолетних союзников, мы нанесли им удар в спину. Может, в каком-то смысле это и правда, но я не думаю, что европейцы смогут снова собрать всё воедино. Это слишком дорого», – сказал Фуллер.

Он добавил, что любой адекватный европейский аналитик должен понимать, что «война окончена, Украина проиграла», и пытаться продолжать её поддерживать будет очень вредно для Европы.