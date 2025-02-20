Европа способна лишь оттянуть ужасный конец Украины

Дональд Трамп собирается разрушить Евросоюз, чтобы иметь возможность договариваться с каждой страной по отдельности.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если США прекратят отправлять военную помощь Украине, Европа не сможет её компенсировать даже при всём желании.

«Европа пытается прикрыть себя, сохранить лицо – и помочь Украине хотя бы чем-то. Но у Европы нет ресурсов для того, чтобы помочь чем-то существенным в военном отношении. В экономическом отношении ещё можно наскрести денег, но вопрос же не в деньгах, а в оружии. Вот, что главное, это решает на поле боя», – сказал Карасев.

«Потому что сейчас идут пакеты помощи ещё байденовские. Он понимал, или чувствовал, что наступают такие времена, поэтому они форсировали перед уходом. И если помощи не будет уже со стороны администрации Трампа, Европа её не заменит. Они могут только оттянуть плохой исход.

А в принципе, Европа в растерянности, для неё это тоже шок и смятение. И не речь Венса тут шокировала, а то, что Трамп делает это всё быстро. Потому что в темпе – возможность его успеха.

Если он будет тянуть, то начнётся подсчёт итогов, и станет понятно, что много проколов, а больших достижений нет. Поэтому, избирателям надо дать результат», – подытожил политолог.