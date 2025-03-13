Европа намерена бросить вызов Илону Маску

Европе нужно создать свою альтернативу космической разведки, наподобие американской «Старлинк», а также общую систему предупреждения о ракетном ударе со стороны России.

Об этом по итогам встречи министров обороны в Париже заявил глава французского ведомства Себастьян Лекорню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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