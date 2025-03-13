Европа намерена бросить вызов Илону Маску
Европе нужно создать свою альтернативу космической разведки, наподобие американской «Старлинк», а также общую систему предупреждения о ракетном ударе со стороны России.
Об этом по итогам встречи министров обороны в Париже заявил глава французского ведомства Себастьян Лекорню, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Первый аспект — это оборона против дронов и противодействие терроризму. Нам нужно переосмыслить всю архитектуру «земля – воздух».
Это очень сложный вопрос, но нам нужно ускориться, чтобы наша реакция была более быстрой. После этого есть аэрокосмическая сфера. Мы не хотим видеть, как Европа отстает в аэрокосмической сфере. У нас есть проект в этой сфере, мы зависимы от «Старлинков», нам нужно убедиться, чтобы у нас была какая-то альтернатива этому, нам нужно сделать что-то для того, чтобы отойти от этого и не оставаться последними в аэрокосмической сфере.
Именно поэтому соглашения между странами Европейского Союза важны. Также у нас есть определенное уведомление, чтобы мы могли делиться информацией о ракетах, запускаемых из России, и чтобы мы могли обмениваться этими разведданными. И Франция предложила, чтобы эта угроза в следующие 5, 10 или 15 лет была проанализирована должным образом», – заявил Лекорню.
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