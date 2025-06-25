Европа ищет альтернативные пути финансирования войны на Украине – на США надежды нет

Сергей Рыжов.  
25.06.2025 09:12
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, США, Украина, Финансы


Европейские официалы изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если администрация президента США Дональда Трампа не одобрит новые поставки, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации трех европейских чиновников, в Брюсселе рассчитывают убедить Вашингтон продать оружие Киеву за наличные деньги или через кредитные схемы. Однако окончательное решение будет зависеть от позиции президента США.

Европейские официалы изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если администрация...

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Как поясняют источники, представители администрации Трампа с осторожностью относятся к шагам, которые могут осложнить нормализацию отношений с Россией.

Впрочем, отмечает WP, даже в случае отказа продолжать вооружать Украину, США сохранят поддержку Киева посредством обмена разведданными и логистической помощи, включая транспортировку тяжелого вооружения.

Издание отмечает, что европейские страны теоретически способны компенсировать большую часть поставок, но этот процесс потребует значительных ресурсов.

«Нам необходимо одновременно наращивать собственные запасы и обеспечивать поставки на Украину», – признал в комментарии газете неназванный  европейский чиновник. Добавив, что «идти по этому двойному пути непросто».

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