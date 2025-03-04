Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира – Стармер

Анатолий Лапин.  
04.03.2025 08:38
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Британия готова отправить войска на Украину, но без поддержки США не обойтись.

Об этом, выступая в Палате общин, заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия готова отправить войска на Украину, но без поддержки США не обойтись. Об этом,...

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«Мы договорились, что в случае заключения мирного соглашения, мы продолжим укреплять оборону Украины и сдерживание России. Мы договорились создать коалицию желающих, готовых защищать мирное соглашение в Украине и гарантировать мир. Конце концов, позиция Украины вполне понятна. Для них война началась не три года назад. Это была просто последняя и самая жестокая эскалация. Они уже подписывали соглашение с Путиным раньше. Они знают, какова его дипломатия и насколько он надежен. Мы не можем снова согласиться на слабую сделку, как в Минских соглашениях. Нет, мы должны действовать решительно, и для этого нам нужна коалиция желающих.

В воскресенье мы договорились, что те, кто готов сыграть свою роль, должны начать планирование сейчас, и, как и ожидалось, Великобритания будет играть ведущую роль, если потребуется и вместе с другими странами, на земле и в воздухе. Европа должна взять на себя основную тяжесть поддержки мира на нашем континенте, но для успеха ей нужна сильная поддержка США», – заявил Стармер.

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