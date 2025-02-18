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Депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон заявил, что беспорядки в Сербии стали очередной неудачей глобальной сети, которая на протяжении десятилетий организовывала протесты по всему миру.

По его мнению, Дональд Трамп и Илон Маск занимаются её демонтажем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как считает Бистрон, дуэт Трамп – Маск сейчас уничтожает USAID – полевое отделение ЦРУ.

«Эта организация финансировала протесты и движения, дестабилизировала правительства и организовывала смену режимов. Последние примеры – Грузия и Украина, а теперь мы видим это в Словакии и Сербии…. У сербов мало причин для недовольства. Эта страна находится в гораздо лучшем экономическом и политическом положении, чем другие страны на Балканах. Сербия стремится к членству в ЕС, но не разрывает отношения с Россией и Китаем. И именно поэтому она привлекает иностранные инвестиции, о которых другие лишь мечтают», – отметил немецкий оппозиционный политик.

Депутат Европарламента считает, что глобалистам нужны не независимые государства, а послушные вассалы. Но Сербия — храбрая и суверенная страна, сербы никому не позволят диктовать им, как управлять страной.