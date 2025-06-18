Евродепутат: «Пока на крови и страхе существует НАТО – мира не будет!»
НАТО развязало конфликт на Украине, а теперь пытается украсть деньги у простых европейцев, чтобы финансировать все свои войны.
Об этом в Европарламенте заявил кипрский депутат Георгиос Георгиу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 1974 году на Кипре произошёл фашистский переворот, и оккупированное государство Кипр является членом НАТО. НАТО также поддерживало диктатуру в 70-х годах в Испании, Греции и Португалии. Оно напало на Ирак, Югославию и Афганистан. Оно развязало войну на Украине, а теперь хочет украсть деньги у наших граждан, чтобы финансировать свои войны.
Это воинствующая организация, которая питается кровью и страхом! Европейский Союз просто следует за НАТО, но делает это пассивно. Мы же хотим мира, но пока существует НАТО – мира не будет!», – подчеркнул Георгиу.
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