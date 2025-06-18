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НАТО развязало конфликт на Украине, а теперь пытается украсть деньги у простых европейцев, чтобы финансировать все свои войны.

Об этом в Европарламенте заявил кипрский депутат Георгиос Георгиу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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