Евробюрократы будут тормозить расследование убийства Портнова в Испании – Арестович

Европейские чиновники не заинтересованы в успешном расследовании убийства экс-замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова в Испании.

Об этом в эфире видеоблога беглой российской журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил внесенный в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им будут говорить, что нужно провести расследование, что это долго, неопределенно, непонятно, недоказуемо. Видите ли, это политика. А политика работает по принципу: «сукин сын, но наш сукин сын». Поэтому они будут спускать максимально на тормозах это дело. Они выбрали Зеленского как таран против Трампа, как фигуру против Путина, и будут ее поддерживать до тех пор, пока в этом существует политическая целесообразность.

Уголовную целесообразность, права человека и вся такая прочая история, и даже престиж пострадавшей стороны Испании в данном случае, это будет всё задвинуто. По крайней мере, чиновничеством Евросоюза. Испанцам скажут: «Ну, вы разбирайтесь, у вас тут второе убийство уже наёмное, если брать тогда перебежавшего российского летчика, за год. Поэтому, ребята, как-то надо думать». Испанцы бедные будут расхлёбывать. Как там будут расхлёбывать, непонятно. Есть государства, в отношении которых никто не пытается делать такие вещи на их территории, потому что знают, что последствия будут максимальными. Государство всё бросит и начнёт этим заниматься. Испании предстоит нелёгкий выбор», – заявил Арестович.