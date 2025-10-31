«Есть прекрасные кейсы» – глава Яворовской РВА вызывает огонь РФ на себя
В непосредственной близости с печально известным Яворовским полигоном на Львовщине находятся релоцированнные на запад страны предприятия, в том числе, оборонного значения.
Об этом на канале «Первый западный» заявил председатель Яворовской районной военной администрации Львовской области Ярослав Коминский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Военный полигон занимает 25% территории района, это немалая часть территории района, но очевидно [что сотрудничаем]», – сказал Коминский.
Ведущий спросил: «ПВО чуть-чуть осталось?»
«Да, есть немного, у нас есть хорошие заведения, которые… не буду называть в силу безопасности, но есть очень успешные кейсы, где люди даже не знали, что так можно жить», – похвастался в ответ чиновник.
«Релокация предприятий? Тоже, что называем, что не называем», – уточнил любопытный ведущий.
«Есть прекрасные кейсы. Да, не называем. Есть и оборонные предприятия, в действительности. Я очень рад, и для меня это приоритет. Поэтому люди понимают, что у нас хорошая территория, так как близко граница, какие-то закупки, людям удобно. Я думаю, что в перспективе этот район будет хорошо развиваться экономически», – болтал Коминский.
