«Есть прекрасные кейсы» – глава Яворовской РВА вызывает огонь РФ на себя

Тарас Стрельцов.  
31.10.2025 13:59
  (Мск) , Киев 
Просмотров: 648
 
Война, Галичина, Дзен, Украина


В непосредственной близости с печально известным Яворовским полигоном на Львовщине находятся релоцированнные на запад страны предприятия, в том числе, оборонного значения.

Об этом на канале «Первый западный» заявил председатель Яворовской районной военной администрации Львовской области Ярослав Коминский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Военный полигон занимает 25% территории района, это немалая часть территории района, но очевидно [что сотрудничаем]», – сказал Коминский.

Ведущий спросил: «ПВО чуть-чуть осталось

«Да, есть немного, у нас есть хорошие заведения, которые… не буду называть в силу безопасности, но есть очень успешные кейсы, где люди даже не знали, что так можно жить», – похвастался в ответ чиновник.

«Релокация предприятий? Тоже, что называем, что не называем», – уточнил любопытный ведущий.

«Есть прекрасные кейсы. Да, не называем. Есть и оборонные предприятия, в действительности. Я очень рад, и для меня это приоритет. Поэтому люди понимают, что у нас хорошая территория, так как близко граница, какие-то закупки, людям удобно. Я думаю, что в перспективе этот район будет хорошо развиваться экономически», – болтал Коминский.

 

