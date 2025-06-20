Если Украина падет, Америка больше не будет великой – МИД Украины

Украина в нынешних отношениях с США должна давить не на то, что она якобы кормит Европу.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины, бывший постпред при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.