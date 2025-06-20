Если Украина падет, Америка больше не будет великой – МИД Украины

Анатолий Лапин.  
20.06.2025 12:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 268
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украина в нынешних отношениях с США должна давить не на то, что она якобы кормит Европу.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины, бывший постпред при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в нынешних отношениях с США должна давить не на то, что она якобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вся динамика отношений с Соединенными Штатами сейчас заключается в том, что провозглашена цель «Make America Great Again», то есть «Сделай Америку великой снова». И здесь нужно давить не на те рецепторы, которые были благоприятны для того, чтобы объяснить, почему Украина важна, что она в центре Европы, что она на пересечении ключевых маршрутов, что это большая страна, что это там житница Европы, то-се.

Здесь нужно уже давить на те точки, говорить, что без свободной Украины, без победы Украины в этой войне Америка не сможет быть великой снова. И тогда это заходит американцам. Потому что американцы от мала до велика действительно гордятся своей страной. Они действительно проникнуты духом патриотизма от школы к университету и во взрослой жизни. Они хотят видеть себя великой страной. Если падет Украина, Америка не будет великой», – заявил Кислица.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить