Если Украина падет, Америка больше не будет великой – МИД Украины
Украина в нынешних отношениях с США должна давить не на то, что она якобы кормит Европу.
Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины, бывший постпред при ООН Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вся динамика отношений с Соединенными Штатами сейчас заключается в том, что провозглашена цель «Make America Great Again», то есть «Сделай Америку великой снова». И здесь нужно давить не на те рецепторы, которые были благоприятны для того, чтобы объяснить, почему Украина важна, что она в центре Европы, что она на пересечении ключевых маршрутов, что это большая страна, что это там житница Европы, то-се.
Здесь нужно уже давить на те точки, говорить, что без свободной Украины, без победы Украины в этой войне Америка не сможет быть великой снова. И тогда это заходит американцам. Потому что американцы от мала до велика действительно гордятся своей страной. Они действительно проникнуты духом патриотизма от школы к университету и во взрослой жизни. Они хотят видеть себя великой страной. Если падет Украина, Америка не будет великой», – заявил Кислица.
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