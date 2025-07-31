РФ слишком многое прощала Азербайджану, и в Баку доброту Москвы всегда воспринимали как слабость.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже молчу о деятельности азербайджанской диаспоры в России, десятилетиями закрывали глаза, это уже начало постепенно выплёскиваться в уличный террор и попытки утвердить на уровне ножевого боя и нападения на детей своё превосходство. И азербайджанцы решили, что можно делать что хочешь. Вот и результат.

Россию все воспринимают как страну жёсткую, военную, а когда мы проявляем свою мягкость, нас перестают уважать, и это не фигура речи. Это выражается в том, что наши бывшие партнёры начинают без страха совершать одно за другим враждебные действия.

Вся эта идеология потакания нацменьшинствам коренится ещё в ленинской политике, но если мы посмотрим на другие страны, в том числе, Исламского мира, с какой лёгкостью они могут выслать 500 тысяч или миллион, если один из них совершил теракт, – мы увидим, что подход России нигде в мире особо не практикуется. Мы могли бы сказать, что мы молодцы, у нас всё получается, но нет, не получается.

Надо менять подход и вести себя с нацэлитами предельно жёстко. Возможно, тогда они внимательнее прислушаются к голосу Москвы и не будут совершать недружественные действия, которые потом приходится ВС РФ исправлять», – сказал Живов.