Если российская армия пойдет на Славянск, она откажется от стратегического успеха

Елена Острякова.  
14.06.2025 13:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1629
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Донбасс, Россия, Украина


Российская армия продолжает движение в сторону Днепропетровской области, но теперь возникает вопрос относительно дальнейшего продвижения.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия продолжает движение в сторону Днепропетровской области, но теперь возникает вопрос относительно дальнейшего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тут возникает интрига. Потому что, если они будут выполнять задачу, поставленную в различных выступлениях Путина о том, что необходимо занять в административных границах четыре области, то эти силы сейчас должны развернуться и пойти на север. Если же разговор идет о стратегической операции против ВСУ в данных географических условиях, нужно ожидать дальнейшего продвижения. Мы должны увидеть главное направление стратегического удара к Днепру», – сказал Ширяев.

По его словам, рассечение украинской армии на северную и южную группировку по Днепру будет означать серьезный стратегический успех.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить