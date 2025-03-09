Если Европа не утихомирится, мы с ней распрощаемся в пользу России – полковник США
Новая глобальная сделка по безопасности должна включать Россию, но может обойтись без Европы, которая быстро обеднеет.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший глава аппарата госсекретаря США полковник Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно вернуться к мысли, что Россия – часть Европы. И нам нужно вернуться к мысли, что европейская архитектура безопасности, когда мы разберемся с этим бардаком на Украине, должна включать Россию. И если нам придется делать это в обход Европы, пусть будет так.
И если они пойдут по пути, который только что продемонстрировали своими словами о применении военных инструментов – и так далее. Прощайте социальные программы, прощай всё, что сделало Данию страной номер один в мире по уровню счастья граждан.
Прощай всё, что Европа сделала в области здравоохранения, образования и так далее, потому что они будут тратиться на вооружение», – сказал Вилкерсон.
Он пожаловался, что высокие военные расходы сильно сказываются на уровне жизни простых американцев.
«Я был в Вашингтоне два дня назад и читал лекцию группе чиновников среднего звена из федерального правительства. И философ, который был со мной, когда мы выступали вместе, сказал этим парням, этим военным: вы понимаете, что жертвуете здравоохранением американского народа? Вы понимаете, что жертвуете их счастьем? Вы понимаете, что жертвуете многим из того, чем могла бы быть эта страна из-за того, что вы делаете? И он был прав», – добавил полковник.
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