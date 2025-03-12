ЕС превращается в военную структуру под командованием фюрера Урсулы – Лавров
Евросоюз перестал быть экономической, и превращается в антироссийскую военную организацию, главной целью которой будет прикрытие воровства и списание бюджетных средств стран-членов.
Об этом на встрече с американскими журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Раньше ЕС всё ещё продолжал напоминать экономический союз. А сейчас это уже кардинально изменилось. Фюрер Урсула всех мобилизует, вдохновляют всех на ремилитаризацию Европы, упоминаются немыслимые суммы денег», – возмутился Лавров.
Он напомнил, что начиная с 1991 года страны НАТО неоднократно нарушали свои обещания и принципы, расширяя Альянс на восток и вмешиваясь в дела других стран по всему миру.
«Многие считают, что это [русофобия и милитаризация Европы] фокус для отвлечения внимания, чтобы отвлечь внимание населения от тех сотен миллиардов евро, которые были потрачены во время пандемии ковид, в том числе и на поддержку Украины, без правильного аудита. Есть такие обсуждения.
ЕС также потерял свою независимость и свое экономическое значение.
Потому что, когда правительство Германии, а именно пресс-секретарь, говорит, что они никогда не будут восстанавливать газопровод «Северный поток-2», потому что должны избавиться от зависимости от российского газа. Но это было основанием для германской экономики, для процветания германской экономики», – добавил министр.
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