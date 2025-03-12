ЕС превращается в военную структуру под командованием фюрера Урсулы – Лавров

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Евросоюз перестал быть экономической, и превращается в антироссийскую военную организацию, главной целью которой будет прикрытие воровства и списание бюджетных средств стран-членов.

Об этом на встрече с американскими журналистами заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше ЕС всё ещё продолжал напоминать экономический союз. А сейчас это уже кардинально изменилось. Фюрер Урсула всех мобилизует, вдохновляют всех на ремилитаризацию Европы, упоминаются немыслимые суммы денег», – возмутился Лавров.

Он напомнил, что начиная с 1991 года страны НАТО неоднократно нарушали свои обещания и принципы, расширяя Альянс на восток и вмешиваясь в дела других стран по всему миру.