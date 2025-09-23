ЕС не может построить даже истребитель, но рвётся воевать с Россией – британский аналитик
Европейские лидеры понимают, что их ресурсов не хватит для противостояния России, но всё равно настаивают на эскалации. Видимо, за счет американцев.
Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У ЕС тоже есть фундаментальные проблемы с ресурсами, которые ставят их в очень неловкое положение. Они не могут справиться с русскими сами. Но европейцы не хотят слушать, что говорят американцы.
Недавно я снова читал о проекте Франции и Германии о создании истребителя пятого поколения. У России, США, Китая есть истребители пятого поколения, а богатая Европа всё ещё пытается их создать.
Американцы, китайцы и русские уже работают над истребителями шестого поколения, так что разница очевидна. Проект между Германией и Францией находится на грани провала», – сказал Меркурис.
«Сейчас они говорят о запуске производства системы ПВО совместно – Францией и Италией. По-видимому, они производят около дюжины ракет в год. Это почти ничего.
Но несмотря на проблемы с ресурсами, европейцы всё равно настаивают на постоянной конфронтации с русскими. У нас всё ещё есть эта военная риторика. Они не хотят видеть очевидного и поговорить с русскими, чтобы прийти к долгосрочному соглашению, что могло бы решить все проблемы безопасности в Европе», – добавил эксперт.
