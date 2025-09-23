ЕС не может построить даже истребитель, но рвётся воевать с Россией – британский аналитик

Максим Столяров.  
23.09.2025 18:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 557
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские лидеры понимают, что их ресурсов не хватит для противостояния России, но всё равно настаивают на эскалации. Видимо, за счет американцев.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры понимают, что их ресурсов не хватит для противостояния России, но всё равно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У ЕС тоже есть фундаментальные проблемы с ресурсами, которые ставят их в очень неловкое положение. Они не могут справиться с русскими сами. Но европейцы не хотят слушать, что говорят американцы.

Недавно я снова читал о проекте Франции и Германии о создании истребителя пятого поколения. У России, США, Китая есть истребители пятого поколения, а богатая Европа всё ещё пытается их создать.

Американцы, китайцы и русские уже работают над истребителями шестого поколения, так что разница очевидна. Проект между Германией и Францией находится на грани провала», – сказал Меркурис.

«Сейчас они говорят о запуске производства системы ПВО совместно – Францией и Италией. По-видимому, они производят около дюжины ракет в год. Это почти ничего.

Но несмотря на проблемы с ресурсами, европейцы всё равно настаивают на постоянной конфронтации с русскими. У нас всё ещё есть эта военная риторика. Они не хотят видеть очевидного и поговорить с русскими, чтобы прийти к долгосрочному соглашению, что могло бы решить все проблемы безопасности в Европе», – добавил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить