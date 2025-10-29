«Это трэш! Гнать Сырского в шею из армии вместе с его шайкой» – укро-политтехнолог
Кадровая политика главкома ВСУ Александра Сырского не выдерживает никакой критики.
Об этом на канале «Politeka» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Обсуждался скандал, в который попал новый командующий штурмовых войск Украины Валентин Манько, который опубликовал в своих соцсетях военные карты фронта с грифом «секретно».
«Тут ещё нюанс – военные аналитики сравнили эти карты с данными ресурса Deep State и обнаружили разницу до 9 км в отображении линии фронта. Это расхождение может указывать на искажение информации наверх», – отметил ведущий.
«Это колоссальная проблема. И сам Сырский с его кадровой политикой, и в том, что в армии не существует позитивного отбора, он негативный. Худшие оказываются наверху, лучших тормозят по полной программе.
Хотя, фронт держится только на лучших. Надо убирать Сырского, ставить, например, Драпатого – человека, который не боится подтягивать наверх эффективных командиров.
Кто эффективный командир, в армии давно известно, потому что в цифровом мире количество уничтоженного врага, техники и удержание позиций трудно сохранить [в тайне]», – прокомментировал Гайдай.
«Именно такие люди должны начать составлять костяк военно-стратегического управления нашей армии. А все остальные генералы, которые себе позволяют трэш, как ты сказал про господина Манько, должны просто из армии быть ликвидированы во главе с Сырским. Потому что это его кадровая политика вот такая», – возмущался укро-эксперт.
