Кадровая политика главкома ВСУ Александра Сырского не выдерживает никакой критики.

Об этом на канале «Politeka» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждался скандал, в который попал новый командующий штурмовых войск Украины Валентин Манько, который опубликовал в своих соцсетях военные карты фронта с грифом «секретно».

«Тут ещё нюанс – военные аналитики сравнили эти карты с данными ресурса Deep State и обнаружили разницу до 9 км в отображении линии фронта . Это расхождение может указывать на искажение информации наверх», – отметил ведущий.

«Это колоссальная проблема. И сам Сырский с его кадровой политикой, и в том, что в армии не существует позитивного отбора, он негативный. Худшие оказываются наверху, лучших тормозят по полной программе.

Хотя, фронт держится только на лучших. Надо убирать Сырского, ставить, например, Драпатого – человека, который не боится подтягивать наверх эффективных командиров.

Кто эффективный командир, в армии давно известно, потому что в цифровом мире количество уничтоженного врага, техники и удержание позиций трудно сохранить [в тайне]», – прокомментировал Гайдай.