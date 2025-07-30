«Это провал»: Джеффри Сакс об ультиматуме Трампа

Елена Острякова.  
30.07.2025 09:18
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, не будет выполнен.

Об этом американский экономист Джеффри Сакс заявил в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, не будет выполнен. Об этом американский...

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«Это провал. Ничего подобного не сработает. Президент не может просто сказать, что война закончится через 10 дней. Я думаю, что самое точное прилагательное для описания американской внешней политики – это «бредовая». Потому что внешняя политика при Трампе, как и при Байдене и предыдущих президентах основана на чрезвычайном высокомерии, позволяющем им говорить, что война закончится «через 10 дней на моих условиях», – сказал Сакс.

Он считает, что Трамп следует указаниям «глубинного государства», когда не занимался дипломатией, а «отдает приказы, которые ничего не решают».

«Когда Трамп пришел к власти, он сказал несколько вещей, которые, казалось, указывали на то, что может быть мир. Но потом вмешалось глубинное государство и сказало Трампу: нет, продолжай войну. Может быть лишь перемирие, которое является проявлением фальшивой политики Запада, чтобы мы не докопались до глубинных причин этой войны. Мы приостановим ее, а потом возобновим, когда захотим», – сказал Сакс.

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