«Это провал»: Джеффри Сакс об ультиматуме Трампа

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Ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул России, не будет выполнен.

Об этом американский экономист Джеффри Сакс заявил в интервью телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это провал. Ничего подобного не сработает. Президент не может просто сказать, что война закончится через 10 дней. Я думаю, что самое точное прилагательное для описания американской внешней политики – это «бредовая». Потому что внешняя политика при Трампе, как и при Байдене и предыдущих президентах основана на чрезвычайном высокомерии, позволяющем им говорить, что война закончится «через 10 дней на моих условиях», – сказал Сакс.

Он считает, что Трамп следует указаниям «глубинного государства», когда не занимался дипломатией, а «отдает приказы, которые ничего не решают».