«Это просто унизительно!» – в США требуют запретить Трампу принимать Нетаньяху
Дональд Трамп теряет поддержку американского народа, потому что вместо обещанного решения внутренних проблем занимается внешними войнами.
Об этом доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил в интервью ютуб-каналу «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди, которые были оптимистично настроены по отношению к Дональду Трампу, которые поддерживали его за его точку зрения, которую он высказывал в различных интервью до прихода к власти, они теперь разочарованы. Как вы думаете, это повлияет на этих людей, чтобы они как-то давили на Дональда Трампа?», – спросил ведущий.
«Я думаю, это будет стоить ему поддержки. Люди все еще могут его поддерживать, но они уже не будут так рьяно это делать. Знаете, у него уже многое пошло не так. Взять хотя бы Эпштейна, этого педофила, которого собирались выпустить из тюрьмы.
Нелегалов не депортируют. Мы видим, что другие вещи, которые должны были произойти, не произойдут», – сказал экс-замминистра.
Он возмутился, что теперь Израиль пытается затянуть Трампа в ещё одну войну, от которой США не получат никакой прибыли.
«Посмотрите, сколько времени он сейчас уделяет внешней политике: России, Украине, Ирану, Израилю. Что, черт возьми, делает Нетаньяху здесь три раза за полгода, когда у Трампа огромная внутренняя повестка дня?
А теперь вы втягиваете его в новую войну. Но что мы от этого получаем? Ничего. Он не должен был позволять этому человеку приезжать. Это просто унизительно, я думаю», – возмущался Робертс.
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