«Это очень чувствительно и серьёзно» – генерал ВСУ об ударах РФ по ТЦК

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Две основные цели ударов РФ по ТЦК – это физическое уничтожение данных о мобилизованных и чувство ненависти к людоловам у жильцов близлежащих домов, которые могут совершать какие-то действия против военкоматов.

С таким мнением согласился бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, это соответствует действительности. Их разведка отслеживает ситуацию с мобилизацией, ставится задача всеми средствами подрывать. Один из методов они нашли, он чувствительный, трансформируется в те действия и последствия, о которых вы сейчас говорили. Это очень серьёзно. А происходит это потому, что эти структуры, которые занимаются мобилизацией, должны быть государственные, а не военные. И уж не совсем командование сухопутных войск», – сказал Романенко в эфире интернет-канала «UkrLife».