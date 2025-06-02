«Это намеренное хамство». Украинская делегация сорвала график переговоров в Стамбуле

Михаил Рябов.  
02.06.2025 15:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинско-российские переговоры в Стамбуле начались с полуторачасовым опозданием – самостийный министр обороны Рустем Умеров опоздал, ссылаясь на встречу с главой МИД Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это турецкая сторона специально так «планирует»? Или это бандерлоги снова выкабениваются, сознательно ломая заранее объявленный график? Но и в этом случае получается, что Фидан подыгрывает Умерову, соглашаясь на встречу фактически в то время, когда должны начаться переговоры делегаций?» – возмущен телеведущий Антон Шейнин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украинско-российские переговоры в Стамбуле начались с полуторачасовым опозданием – самостийный министр обороны Рустем Умеров...

Переехавший в РФ украинский политолог Михаил Павлив уверен: киевская делегация так ведёт себя специально:

«Если твоя цель вызвать возмущение и гнев у противоположной стороны в переговорах, то заставить долго ждать без уважительной причины – это отличная технология».

Политолог Сергей Марков уверен: «Это – намеренное хамство украинской делегации».

«Украинская делегация всячески показывает, что мир не возможен: 1.Прибыла на переговоры в военной форме. 2.Прислала свой текст Меморандума только на английском и украинском языках», – указывает он.

Политолог Алексей Чеснаков считает: Киев напрасно делает ставку на вчерашний удар по аэродромам – напротив, это снижает готовность Москвы к компромиссам.

«Вряд ли украинская сторона действительно готова к галопирующей эскалации. Допуская необходимость ведения переговоров с позиции силы, Киев инициирует гонку, в которой не может выиграть…

Повышается уровень эмоционального и репутационного напряжения. То, что можно было бы обыграть еще несколько недель назад, теперь, на текущем фоне, будет выглядеть как неприемлемая уступка».

Бывший подельник Зеленского, ныне брошенный в тюрьму депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечает игру российской дипломатии:

«Судя по тихой ночи в Киеве, русские делают очень большие ставки на сегодняшнюю встречу в Стамбуле. Но еще важнее то, что таким образом они показывают свою заинтересованность в окончании войны в противовес Киеву. Но это не означает, что не “прилетит” сразу после переговоров. Так что не расслабляйтесь».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить