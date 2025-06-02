«Это намеренное хамство». Украинская делегация сорвала график переговоров в Стамбуле
Украинско-российские переговоры в Стамбуле начались с полуторачасовым опозданием – самостийный министр обороны Рустем Умеров опоздал, ссылаясь на встречу с главой МИД Турции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это турецкая сторона специально так «планирует»? Или это бандерлоги снова выкабениваются, сознательно ломая заранее объявленный график? Но и в этом случае получается, что Фидан подыгрывает Умерову, соглашаясь на встречу фактически в то время, когда должны начаться переговоры делегаций?» – возмущен телеведущий Антон Шейнин.
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Переехавший в РФ украинский политолог Михаил Павлив уверен: киевская делегация так ведёт себя специально:
«Если твоя цель вызвать возмущение и гнев у противоположной стороны в переговорах, то заставить долго ждать без уважительной причины – это отличная технология».
Политолог Сергей Марков уверен: «Это – намеренное хамство украинской делегации».
«Украинская делегация всячески показывает, что мир не возможен: 1.Прибыла на переговоры в военной форме. 2.Прислала свой текст Меморандума только на английском и украинском языках», – указывает он.
Политолог Алексей Чеснаков считает: Киев напрасно делает ставку на вчерашний удар по аэродромам – напротив, это снижает готовность Москвы к компромиссам.
«Вряд ли украинская сторона действительно готова к галопирующей эскалации. Допуская необходимость ведения переговоров с позиции силы, Киев инициирует гонку, в которой не может выиграть…
Повышается уровень эмоционального и репутационного напряжения. То, что можно было бы обыграть еще несколько недель назад, теперь, на текущем фоне, будет выглядеть как неприемлемая уступка».
Бывший подельник Зеленского, ныне брошенный в тюрьму депутат Верховной рады Александр Дубинский отмечает игру российской дипломатии:
«Судя по тихой ночи в Киеве, русские делают очень большие ставки на сегодняшнюю встречу в Стамбуле. Но еще важнее то, что таким образом они показывают свою заинтересованность в окончании войны в противовес Киеву. Но это не означает, что не “прилетит” сразу после переговоров. Так что не расслабляйтесь».
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