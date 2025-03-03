«Это геополитический фильм ужасов!» – литовский дипломат назвал Путина «повелителем Времени»

В российско-американских переговорах президент РФ Владимир Путин владеет главным рычагом – это время.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможны ли договорённости с Путиным? Да. И мы здесь мало на что влияем. У Путина сейчас выгодная позиция, он обещает Трампу всё, чего тот хочет, и получает то, чего хочет сам. Это фильм ужасов! Геополитический фильм ужасов!.. С тактической точки зрения, когда вы идёте на переговоры и говорите, что хотите немедленных договорённостей, вы сами даёте себе очень мало времени. В то же время другая сторона получает огромные рычаги влияния на вас.

Если вы хотите купить квартиру и говорите продавцу – хочу купить сейчас, вы заплатите наивысшую цену. Потому что это так работает. Если вы скажете – хочу купить через год, тогда, конечно, можно договариваться о цене. И скорее всего, при таких условиях, цена для вас будет намного лучше. Потому что время – самое дорогое в переговорах», – умничал Ландсбергис.