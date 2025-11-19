Эрдоган снова заявил о «целостности Украины» и потребовал возобновить «Стамбульский процесс»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе внезапного заграничного турне на фоне коррупционного скандала на Украине, потерявший легитимность Владимир Зеленский встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Лидеры вышли на пресс-конференцию, однако ограничились короткими репликами без общения с журналистами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эрдоган со старта «снова» поприветствовал Зеленского и напомнил, что на протяжении года «просроченного» в Турции принимали уже дважды.

Турецкий президент «подчеркнул необходимость продолжения Стамбульского процесса с прагматичным и ориентированным на результат подходом».

«Когда тяжёлые последствия войны для обеих сторон и дальше усиливаются, Стамбульские переговоры стали ключевыми этапами в усилиях по дипломатическому решению конфликта. Особенно учитывая растущие атаки на энергетическую инфраструктуру и жертвы с обоих сторон», – сказал Эрдоган.

Он подчеркнул «приверженность территориальной целостности Украины» и пообещал продолжить поддержку крымских татар, которых президент Турции назвал «образцовым историческим и культурным мостом между Украиной и Турцией».

«В то же время мы готовы проговаривать с Россией предложения, которые ускорят прекращение огня и откроют путь к справедливому устойчивому миру», – трепался турок.

В свою очередь, Зеленский рассыпался в благодарностях и признал, что «это действительно не первая встреча в этом году». Также он «подякувал» за «поддержку территориальной целостности и суверенитета».

«Мы рассчитываем на силу Турецкой дипломатии, на её вразумительность в Москве. Важна активная вовлечённость Турции в «коалицию желающих», особенно военно-морского компонента. Гарантировать безопасность в Чёрном море можно только с Турцией», – вещал криворожский клоун.

Также он пожаловался на обстрелы и пообещал с помощью Турции возобновить обмены пленными до конца года. На этом стороны поблагодарили публику и удалились.