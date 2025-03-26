«Энергетическое перемирие» ожидаемо не работает – но Москва из него не выходит

Михаил Рябов.  
26.03.2025 14:21
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Минобороны РФ сегодня заявило, что Украина не соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики. Впрочем, с самого первого дня, как Владимир Путин после разговора с Дональдом Трампом дал приказ о приостановке поражения таких целей, ВСУ продолжали бить по российским НПЗ и электростанциям.

«Киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации. Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа», – сообщили военные, уточнив, что ВСУ также били по электросетям под Брянском, Курском и т.д.

«Киев за семь дней раз 30-ть нарушил договоренность», – подсчитал обозреватель Андрей Гусий.

«Украина с 18 по 25 марта ударила по нескольким энергообъектам России (например вчера по ЛЭП от Ростовской АЭС. То есть, мы вправе считать себя стороной «свободной от обязательств по его соблюдению», – соглашается политолог Марат Баширов.

Однако в заявлении Минобороны даётся понять, что из энергетического перемирия Москва не выходит, а лишь обвиняет Киев, который «делает всё для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта».

Минобороны РФ сегодня заявило, что Украина не соблюдает мораторий на удары по объектам энергетики....

Международник Алексей Наумов считает, что сейчас идёт дипломатическая игра по «перетягиванию Трампа» — обе стороны пытаются сделать из посредника своего союзника».

«Посыл понятен: господин Трамп, Зеленский открыто издевается над вашей идеей перемирия, его пора призвать к ответу. Украина, в свою очередь, во-первых, провоцирует Россию на силовой ответ (чтобы обвинить ее в срыве перемирия), во-вторых, продолжает дипломатическую кампанию по воздействию на личное мнение Трампа, пусть пока и нерезультативную», – рассуждает Наумов.

Обозреватель Юрий Баранчик считает такой подход ошибочным.

«Возникает ощущение, что мораторий работает сугубо в одну сторону. Иначе как объяснить происходящее? …Как бы нас снова не обманули. Трамп будет кивать на Зеленского, Зеленский на Трампа, или вообще посылать всех на три буквы, типа, полный невменько, а наши энергетические объекты будут взрываться, гореть и уничтожаться. Где механизм гарантий? И почему мы не можем, если Трамп не рулит Банковой, показательно шандарахнуть по каким-либо ключевым объектам украинской инфраструктуры или тем заводам-пароходам, которые амеры уже записали себе в будущее владение, типа, в назидание за кидок невыполнение договорённостей?».

Бывший депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский не верит в перемирия.

«Настоящий мир», по сути, будет означать удовлетворение требований России. То есть, разоруженная, нейтральная Украина, чьи силы безопасности (численность которых также определяется Россией) будут преследовать сторонников Бандеры и сажать их в тюрьмы.

Я не думаю, что бандеровцы рассчитывают на такое развитие событий и поэтому сделают все возможное, чтобы война продолжалась, ведь пока она ведется, они находятся у власти и имеют влияние», – прогнозирует Бердичевский.

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