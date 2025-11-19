Эксперт объяснил, как украинские спецслужбы вербуют российскую молодёжь

Максим Столяров.  
19.11.2025 23:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1251
 
Госизмена, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Чтобы заполучить одноразовых террористов, украинские спецслужбы предлагают российской молодёжи небольшое вознаграждение за «лёгкую» работу.

Об этом на канале Национального антитеррористического комитета заявил официальный представитель комитета Андрей Пржездомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы заполучить одноразовых террористов, украинские спецслужбы предлагают российской молодёжи небольшое вознаграждение за «лёгкую» работу....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тот или иной молодой человек, подросток, которому хотелось бы что-нибудь купить, на что-то не хватает денег, и не хочется брать у родителей… Вчера общались в следственном изоляторе с одной девочкой, которая сейчас по террористической статье находится, она сказала: «Я не хотела обращаться к родителям».

Значит, они хотят откуда-то взять деньги. Откуда? Советы все получают в социальных сетях, в интернете. Там очень быстро находят тех, кто ищет лёгкого и быстрого заработка. Хотя, слово «заработок» не годится, потому что это не за работу, а за преступление», – сказал Пржездомский.

«Их очень быстро находят тонкие психологи, начинается диалог, и они сразу чувствуют, на чём надо сыграть, на каких струнах души и миропонимания. И быстро предлагают – для начала сфотографируйте шкаф релейный. Безобидно, да? Он сфотографировал шкаф, ему присылают три тысячи рублей. О, как хорошо за фотографию шкафа. Но достаточно раз один ступить на эту стезю.

В прошлую субботу задержали двух 15-летних ребят, которые подожгли вначале шкаф, а потом локомотив. Сейчас они по террористической статье сидят в СИЗО, за решёткой, и ждут решения своей судьбы. А судьба незавидна уже.

Террористическое преступление государством наказывается очень жёстко. И там не будешь оправдываться: я-то думал, что за это ответственности нет, что это игра просто.

Это геймификация, с использованием игры, получение баллов, а потом вроде добиваешься результата. Таким образом, противник очень чётко и быстро ищет этих людей, и выводит их на себя. К сожалению, очень много молодых людей попадаются на эти уловки», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить