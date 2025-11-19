Чтобы заполучить одноразовых террористов, украинские спецслужбы предлагают российской молодёжи небольшое вознаграждение за «лёгкую» работу.

Об этом на канале Национального антитеррористического комитета заявил официальный представитель комитета Андрей Пржездомский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Значит, они хотят откуда-то взять деньги. Откуда? Советы все получают в социальных сетях, в интернете. Там очень быстро находят тех, кто ищет лёгкого и быстрого заработка. Хотя, слово «заработок» не годится, потому что это не за работу, а за преступление», – сказал Пржездомский.

«Тот или иной молодой человек, подросток, которому хотелось бы что-нибудь купить, на что-то не хватает денег, и не хочется брать у родителей… Вчера общались в следственном изоляторе с одной девочкой, которая сейчас по террористической статье находится, она сказала: «Я не хотела обращаться к родителям».

«Их очень быстро находят тонкие психологи, начинается диалог, и они сразу чувствуют, на чём надо сыграть, на каких струнах души и миропонимания. И быстро предлагают – для начала сфотографируйте шкаф релейный. Безобидно, да? Он сфотографировал шкаф, ему присылают три тысячи рублей. О, как хорошо за фотографию шкафа. Но достаточно раз один ступить на эту стезю.

В прошлую субботу задержали двух 15-летних ребят, которые подожгли вначале шкаф, а потом локомотив. Сейчас они по террористической статье сидят в СИЗО, за решёткой, и ждут решения своей судьбы. А судьба незавидна уже.

Террористическое преступление государством наказывается очень жёстко. И там не будешь оправдываться: я-то думал, что за это ответственности нет, что это игра просто.

Это геймификация, с использованием игры, получение баллов, а потом вроде добиваешься результата. Таким образом, противник очень чётко и быстро ищет этих людей, и выводит их на себя. К сожалению, очень много молодых людей попадаются на эти уловки», – подытожил он.