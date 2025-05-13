Экс-советник Банковой: Судьба Зеленского – погибнуть в авиакатастрофе
Украинская власть поступает глупо, если полагается на то, что Россия в очередной раз купится на затягивание переговорного процесса по типу «Минских соглашения».
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Смотрите, «Стамбул-2» – это Минск-4. Что было с предыдущими в Минске? Затягивали по максимуму, чтобы потом, когда война началась или почти началась, снова сказать, что да, мы их и не могли выполнить, это все было и так далее. Если вы думаете, что с Путиным проканает это в очередной раз, вы очень сильно ошибаетесь. Они уже все прохавали. Сам факт начала войны – это что? Это показывает, что они больше не покупаются на эту историю.
Но Зеленский и вот эти патриоты антипроекта, они по-прежнему думают, что будем кидать, а там вот надо сидеть, пока что-то не переменится.
Давайте спросим себя, а какой финал судьбы у Зеленского? Вот вообще жизненный финал. Скажите, кому нужен Зеленский после окончания войны? Сейчас он за штурвалом самолета, на котором написано «Украина». Хорошо, самолет посадили, война закончилась. Кому он нужен? Был такой Сикорский, глава польского правительства в экзиле. И когда он стал не нужен, с его самолетом что-то случилось, вместе со всеми членами правительства. Это примерно судьба Зеленского в том или ином варианте», – заявил Арестович.
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