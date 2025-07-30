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Ультиматумы Дональда Трампа не приближают урегулирование конфликта вокруг Украины, поскольку борьба с украинским сепаратизмом на южнорусских землях имеет давнюю историю.

Об этом заявила переехавшая несколько лет назад в Россию экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что это ускорит процесс урегулирования конфликта. В 2014 году я читала «Белую гвардию» Михаила Булгакова. Я очень люблю Булгакова, но эту книгу было сложно понять. Что я поняла, так это то, что с 1919 года ничего не поменялось. Есть достаточно глубокие корни этого конфликта, его нельзя решить по щелчку пальцев. Трамп, конечно, хочет смахнуть его со своего стола, заняться другими вопросами. Может, он хочет быть лучшим другом России, чтобы строить тут бизнес, но в нынешних обстоятельствах этот вопрос не так легко решить», – сказала она в интервью «Известиям».

Кнайсль отметила, что российская экономика в целом справляется с антироссийскими санкциями, расширить которые регулярно угрожает Трамп. А вот Евросоюз сам «поставил себя в неприятную ситуацию».