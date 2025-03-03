Экс-глава дипломатии Литвы подстрекает Германию к войне с Россией

У Германии есть в полной мере промышленность, мощности, люди и знания, чтобы воевать с Россией.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня беспокоит, когда европейские лидеры говорят, что мы должны спрашивать у русских разрешение на размещение войск на Украине. Это не будет работать! Путин может сказать: «хорошо, я позволяю войскам быть во Львове», и будет дальше вести войну на Донбассе. И у вас как бы и будут войска, однако это не будет история про стабильность и безопасность. Стабильность и безопасность обеспечит сдерживание, чтобы Путин знал, что если он пересечёт линию разграничения, то не только украинцы, но и французы, и британцы, литовцы, поляки дадут отпор. Мне сказали, что украинские войска, наверное, подготовлены лучше, чем европейские. Я согласен, три года внутри ужасной войны – это другой солдат, чем тот, который служит в мирное время. Но решение Путина было воевать с одной страной – даже при этих условиях это не очень лёгкая война для него. А если он будет знать, что будет воевать с двадцатью странами, если нарушит договорённости, это уже другое уравнение», – утверждал Ландсбергис.

«Я снова вспомню про Германию на уровне теории – это огромная сила, если они включатся в этот процесс в полной мере, чего они пока что не сделали. У Германии есть всё – промышленность, мощности, люди, знания, всё», – добавил литовец.

«Думаю, это звучит как кошмар для Германии – вести войну с Россией», – заметила ведущая канала.