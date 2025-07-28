Экс-генпрокурор-майданщик: Пока мы воюем, Зеленский ворует как не в себя

Вадим Москаленко.  
28.07.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 538
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина


В ВСУ с огромным «возмущением» отнеслись к инициативам режима Зеленского в отношении НАБУ и САП.

Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил воющий в ВСУ бывший «начальник управления Майдана» Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который после госпереворота расследовал «злочины» Януковича против евромайданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ВСУ с огромным «возмущением» отнеслись к инициативам режима Зеленского в отношении НАБУ и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не было никого, кто бы поддержал действия власти, было только возмущение. Потому что те изменения можно свести к следующим словам: мы хотим воровать, и чтобы нам за это ничего не было. Военнослужащие видят, слышат, сколько денег, хотя бы согласно подозрениям НАБУ, воруется, на какие суммы идут нарушения.

И когда мы параллельно видим, что того или другого не хватает, что мы во многих и многих вопросах вынуждены постоянно объявлять сборы, постоянно искать волонтёров, это за 3,5 года войны, и это не прекращается. Поэтому, конечно, есть огромное возмущение», – жаловался Горбатюк.

Он привёл пример, который особенно бесит военных.

«У Украины нет распространения власти на огромную часть своей территории. Соответственно, на это время, пока мы не возобновили контроль, государственный аппарат должен быть уменьшен, по крайней мере, на 20%, соответственно, всё финансирование должно быть снижено на 20%. Нет такого! У нас наоборот увеличение и штата, и денег, и зарплат и т.д. При том, что на зарплатах военнослужащих экономят», – сокрушался наскакавший майданщик.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить