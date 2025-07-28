Экс-генпрокурор-майданщик: Пока мы воюем, Зеленский ворует как не в себя

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В ВСУ с огромным «возмущением» отнеслись к инициативам режима Зеленского в отношении НАБУ и САП.

Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил воющий в ВСУ бывший «начальник управления Майдана» Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который после госпереворота расследовал «злочины» Януковича против евромайданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не было никого, кто бы поддержал действия власти, было только возмущение. Потому что те изменения можно свести к следующим словам: мы хотим воровать, и чтобы нам за это ничего не было. Военнослужащие видят, слышат, сколько денег, хотя бы согласно подозрениям НАБУ, воруется, на какие суммы идут нарушения. И когда мы параллельно видим, что того или другого не хватает, что мы во многих и многих вопросах вынуждены постоянно объявлять сборы, постоянно искать волонтёров, это за 3,5 года войны, и это не прекращается. Поэтому, конечно, есть огромное возмущение», – жаловался Горбатюк.

Он привёл пример, который особенно бесит военных.