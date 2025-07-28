Экс-генпрокурор-майданщик: Пока мы воюем, Зеленский ворует как не в себя
В ВСУ с огромным «возмущением» отнеслись к инициативам режима Зеленского в отношении НАБУ и САП.
Об этом на канале «Спецпроекты Сергея Мамаева» заявил воющий в ВСУ бывший «начальник управления Майдана» Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который после госпереворота расследовал «злочины» Януковича против евромайданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не было никого, кто бы поддержал действия власти, было только возмущение. Потому что те изменения можно свести к следующим словам: мы хотим воровать, и чтобы нам за это ничего не было. Военнослужащие видят, слышат, сколько денег, хотя бы согласно подозрениям НАБУ, воруется, на какие суммы идут нарушения.
И когда мы параллельно видим, что того или другого не хватает, что мы во многих и многих вопросах вынуждены постоянно объявлять сборы, постоянно искать волонтёров, это за 3,5 года войны, и это не прекращается. Поэтому, конечно, есть огромное возмущение», – жаловался Горбатюк.
Он привёл пример, который особенно бесит военных.
«У Украины нет распространения власти на огромную часть своей территории. Соответственно, на это время, пока мы не возобновили контроль, государственный аппарат должен быть уменьшен, по крайней мере, на 20%, соответственно, всё финансирование должно быть снижено на 20%. Нет такого! У нас наоборот увеличение и штата, и денег, и зарплат и т.д. При том, что на зарплатах военнослужащих экономят», – сокрушался наскакавший майданщик.
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