«Экономят на гробах и венках»: американское СМИ рассказало о коррупции на погребении солдат ВСУ

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Американское издание The Wall Street Journal поднимает на своих страницах специфическую тему: кто хоронит погибших бойцов ВСУ и как война питает украинские ритуальные агентства.

«Война создает благоприятную почву для новых коррупционных схем, на которых преступники наживаются на человеческом горе», – цитирует газета слова старшего следователя Нацполиции Николая Лыско.

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В публикации приводится такой случай.

«Весной 2023-го в Полтаве директор одного из похоронных бюро Александр Бургардт и представитель местной администрации Сергей Нечипоренко встретились на кладбище, чтобы за наличные деньги договориться о «транспортировке особо мрачного груза» — 23 погибших солдат ВСУ. По данным следствия, чиновник согласился отдать директору бюро контракт на перевозку тел из морга за четверть суммы, которую за это должен был заплатить городской совет — 13 200 гривен», – говорится в материале.

Сегодня временно отстраненный от должности Нечипоренко отрицает, что получал деньги, а также отрицает другие обвинения в свою сторону. Его адвокаты подчеркивают: общие контракты были подписаны до момента, когда их клиент вступил в должность в администрации.

Тем временем Бургардт, которому даже не выдвинули обвинения, утверждает, что сам обратился в полицию, когда чиновник захотел откатов.

Как отмечается в материале, формально по украинскому закону любая семья, потерявшая на войне близкого человека, может получить от государства на похороны 15000 гривен ( меньше 400 долларов).

После этого родные могут выбрать место на кладбище, но не компанию, которая будет заниматься похоронами. Для этого местные власти обычно проводят тендеры. И вот тут то начинается огромное поле для махнаций.

«Некоторые бюро платят взятки, чтобы выиграть эти контракты. Условия тендера часто складываются так, чтобы победить могла только одна компания. Например, когда выдвигаются специфические требования к гробам, которые производит только один поставщик», – говорится в материале.

При этом ритуальные конторы часто экономят на гробах, надгробиях и даже цветах для военных. Так что родственникам погибших ВСУшников приходится доплачивать, чтобы исправить это.

«Никто из нас не без греха, но, думаю, должны быть пределы… особенно когда на войне гибнут молодые ребята», – подчеркнул в комментарии изданию упомянутый выше Бургардт.

Такие истории происходят повсюду на Украине, отмечает американская газета:

«В прошлом месяце полиция задержала в Кривом Роге восемь местных чиновников и владельца похоронного бюро, которых также подозревают во взяточничестве и реализации других преступных схем».

«Левые» деньги от похоронных агентств обычно получают полицейские, спасатели и медики — те, кто может сообщить о наступившей смерти или предупредить о случаях, когда она может наступить.

Несмотря на уважительное отношение к захоронениям военных, именно такие похороны являются источником дохода для коррумпированных чиновников. Похоронные агентства платят за получение крупных контрактов на перевозку и захоронение тел, а также завышают цены на гробы и надгробия. Конечно, заработанным они делятся с местными чиновниками.

Ссылаясь на антикоррупционную организацию Transparency International, издание напоминает, что Украина занимает 105-е место из 180 в мировом рейтинге восприятия коррупции.