Эйфория неуместна: позиция партии войны в ЕС и США очень сильны

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Пока рано говорить, что начавшийся российско-американский диалог приведет к существенным результатам.

К такому выводу приходят эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент нам не следует впадать в эйфорию и осознавать, что мы находимся только в начале сложного и тернистого пути к миру, поскольку партии войны как в США, так и в Европе всё еще очень сильны. Тем не менее на американо-российской встрече в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, которая состоялась после Мюнхенской конференции по безопасности, даже The New York Times была вынуждена признать, что Штаты и Россия продвинулись к головокружительной перезагрузке, согласившись вместе работать над прекращением боевых действий на Украине, финансовыми инвестициями и восстановлением нормальных отношений», – сказал «Известиям» политолог из США, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

А вот бывший замглавы МИД РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что по итогам переговорного процесса будут заключены двусторонние соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес для двух государств.

«Это несомненно последует на каком-то более позднем этапе, сейчас же совершенно другие приоритеты», – отметил Карасин.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и доцент МГИМО МИД РФ Василий Климов полагает, что к переговорному процессу может подключиться Лондон.